В закрытых больницах, где лечатся люди с ковидом, могут появиться временные избирательные участки.

Об этом на заседании ЦИКа заявил зампред комиссии Николай Булаев. По его словам, войти в избирательные комиссии в «красных зонах» смогут только люди, которые работают в этих медучреждениях, сами комиссии могут состоять из трех человек. Бюллетени должны проходить необходимую обработку. Протоколы будут передавать по техническим каналам связи. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. При этом ЦИК решил, что в больницах, местах содержания под стражей, а также на полярных станциях и кораблях проголосовать можно будет только 19 сентября.
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…