В закрытых больницах, где лечатся люди с ковидом, могут появиться временные избирательные участки.

Об этом на заседании ЦИКа заявил зампред комиссии Николай Булаев. По его словам, войти в избирательные комиссии в «красных зонах» смогут только люди, которые работают в этих медучреждениях, сами комиссии могут состоять из трех человек. Бюллетени должны проходить необходимую обработку. Протоколы будут передавать по техническим каналам связи. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. При этом ЦИК решил, что в больницах, местах содержания под стражей, а также на полярных станциях и кораблях проголосовать можно будет только 19 сентября.