Верховный суд снял с выборов в ГД кандидата от РПСС бизнесмена Дмитрия Потапенко.

Его регистрация отменена. Решение было принято по иску ЦИКа. Помимо Потапенко претензии у комиссии возникли еще к шести кандидатам от Партии роста. Причиной стали незадекларированные иностранные активы. Дмитрий Потапенко при регистрации не указал акции «Яндекса» и «Сбера», которые торгуются на зарубежных площадках. Сам Потапенко заявил, что будет обжаловать свой недопуск на выборы вплоть до ЕСПЧ. Потапенко получил известность после выступления на Московском экономическом форуме в 2015 году, когда резко раскритиковал экономическую политику властей и введение системы «Платон».