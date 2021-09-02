Киев и Вашингтон по-прежнему выступают против газопровода «Северный поток — 2».

Как говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров в Вашингтоне, который опубликовал офис Владимира Зеленского, газопровод рассматривается как угроза европейской энергетической безопасности. Помимо этого, Вашингтон выразил готовность прилагать усилия для сохранения украинского транзита и обеспечения безопасности поставок газа через территорию Украины.