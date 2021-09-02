Суд отказал прокуратуре в переводе под домашний арест главы «Альянса врачей»* Анастасии Васильевой.

Об этом в ФБ сообщил адвокат Дмитрий Джулай. Накануне Васильеву задержали силовики и доставили ее в Преображенский районный суд. В ходе заседания прокурор попросил изменить ей меру пресечения по т.н. «санитарному делу». Изначально Васильеву отправили под домашний арест, однако из-за болезни ее дочери меру пресечения изменили на запрет определенных действий. В начале августа ФСИН потребовала отправить Васильеву в СИЗО, но позже отозвала представление.

*включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента