США объявили о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности.

Как говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров в Вашингтоне, он оценивается в $60 млн и включает бронебойные системы «Джавелин» и другое оружие. Соединенные Штаты также планируют выделить Украине $463 млн на программы, ориентированные на демократию, права человека и децентрализацию. Правительство США предоставит Украине еще 45 млн долларов гуманитарной помощи в текущем году, в том числе в связи с конфликтом в Донбассе. В заявлении, которое опубликовал офис Владимира Зеленского, также говорится, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и подтверждают поддержку международных усилий, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.
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