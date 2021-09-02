В Москве задержан директор одного из институтов престижного техуниверситета «Станкин».

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Григорий Зусев стал фигурантом уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных средств. Суд отправил его под домашний арест при том, что следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу. Уголовное дело возбуждено по ст. о мошенничестве в особо крупном размере. Институт, которым руководит Зуев, занимается ракетной тематикой.
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