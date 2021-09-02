Один ученик умер в результате стрельбы в школе в американском Уинстон-Салеме

Ученик школы в американском городе Уинстон-Салем (штат Северная Каролина) умер от ранений, полученных при стрельбе в учебном заведении.

Об этом сообщается в среду на странице местного полицейского управления в «Твиттере».



«Начальник [полиции] Катрина Томпсон подтверждает смерть одного ученика в результате стрельбы в школе Маунт-Табор», — указывается в заявлении.



Ранее сообщалось, что в школе Уинстон-Салема произошла стрельба, при которой был ранен один учащийся. Все остальные ученики в безопасности. Полиция ведет розыск подозреваемого — ученика той же школы городка Уинстон-Сейлем, сообщает ТАСС.