Суд в Москве должен приступить к рассмотрению дела участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной

Ее обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических требований из-за зимней акции в поддержку Алексея Навального.

Материалы в отношении Марии Алехиной Преображенский суд столицы не может рассмотреть с конца июля. Четыре раза здесь откладывали заседания, которые должны пройти под председательством судьи Анны Чайковской. Между тем многим фигурантам дела, которое уже окрестили в прессе как «санитарное», уже вынесли приговоры. Соратникам Алексея Навального, а также его брату Олегу назначили условные сроки. Следствие считает, что обвиняемые призывали людей выходить на несогласованные акции и тем самым поставили под угрозу их здоровье, поскольку в Москве действуют ограничения на массовые мероприятия. Это связано с пандемией коронавируса. Сами обвиняемые вины не признали, они полагают, что с помощью подобных дел власть оказывает давление на оппозицию.

Мария Алехина больше 7 месяцев находится под домашним арестом.