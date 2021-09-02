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00:02, 02 сентября 2021

Пенсии в России в реальном выражении снижаются шестой месяц подряд, свидетельствует отчет Росстата

Ранее власти в преддверии выборов в Госдуму объявили о единовременной выплате всем пенсионерам.

К снижению пенсий в реальном выражении привела высокая инфляция. Это значит что несмотря на то, что номинально размер пенсии выше, чем в том же периоде прошлого года, из-за повышения цен купить на эти деньги можно меньше. На протяжении прошлого года пенсии росли в реальном выражении, но наблюдалась ярко выраженная динамика снижения темпов роста. Средний размер пенсии в июле, по данным Росстата, составил 15 802 рубля. Это четверть от средней начисленной зарплаты по стране. Международная организация труда рекомендует странам добиваться коэффициента не ниже 40%.

Ранее президент Владимир Путин анонсировал выплату 10 тысяч рублей всем категориям пенсионеров, как утверждается, в рамках борьбы с инфляцией. Об этом было объявлено за месяц до выборов в Госдуму. В России около 45 миллионов пенсионеров. Выплаты также получат силовики. На эти цели из бюджета выделят более 500 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что теперь разовыми выплатами охвачены все целевые группы, которые могут проголосовать.

Росстат также зафиксировал ускорение убыли населения России – показатели смертности в этом году, вероятно, будет еще хуже рекордного 2020 года.


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