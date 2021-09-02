США выделят Украине 463 миллиона долларов на поддержку демократии

Это говорится в заявлении, принятом на встрече президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского. По сведениям украинского телеканала «Дом», президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом попросил помощи в освобождении 450-ти украинцев, которых назвал пленными. По словам Зеленского, эти граждане находятся в Донбассе и в России.