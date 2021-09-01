В американском штате Техас вступил в силу самый жесткий в США закон об абортах. Он запрещает операцию, когда у плода прослушивается сердцебиение, то есть примерно после шестой недели беременности. Критики нормы указывают, что на столь раннем сроке многие женщины еще не знают, что беременны. На более поздних сроках аборт разрешен только по медицинским показаниям, других исключений — например, в случае изнасилования или инцеста — нет.
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