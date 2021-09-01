Президент США Джо Байден заявил о поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Американский лидер сказал об этом перед встречей в Вашингтоне с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В совместном заявлении по итогам переговоров говорится, что США и Украина продолжат попытки привлечь Россию к ответственности за присоединение Крыма и что стороны продолжают выступать против газопровода из России в Германию «Северный поток-2». В Белом доме отметили, что Зеленский стал вторым лидером европейской страны, которого Байден принял в Вашингтоне. Ранее американскую столицу посетила немецкий канцлер Ангела Меркель.