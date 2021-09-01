Сборные России и Хорватии по футболу играют в Москве. Счет пока 0-0. Это матч отборочного турнира к Чемпионату мира 2022 года. Встреча стала первой для нового главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Ранее сообщалось, что на матч пустят до 20 тысяч зрителей.