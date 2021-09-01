Компания Twitter сегодня начала тестировать безопасный режим для защиты пользователей от оскорблений. Алгоритм находит оскорбительные слова и автоматически вносит пользователя в черный список на неделю. Туда же попадут и авторы многочисленных или непрошенных ответов на записи в микроблогах. Администраторы уверяют, что аккаунты, которые пользователи читают или с которыми часто взаимодействуют, в черные списки не попадут.