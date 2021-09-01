Основанный политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией прекратил существование как юридическое лицо

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы, ФБК накануне был ликвидирован. Фонд борьбы с коррупцией был ранее внесен в реестр иностранных агентов и в июне признан Мосгорсудом по иску прокуратуры экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена. Алексей Навальный больше полугода находится в колонии.