Президент США Джо Байден объявил о возобновлении работы комиссии по стратегическому партнерству с Украиной. По его словам, Вашингтон также выделяет новый пакет военной помощи на 60 миллионов долларов. О нем уже было известно. По сведениям украинского телеканала «Дом», президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом попросил помощи в освобождении 450-ти украинцев, которых назвал пленными. По словам Зеленского, эти граждане находятся в Донбассе и в России.