Страны ОПЕК+ договорились придерживаться согласованного курса по наращиванию добычи нефти. Решение было ожидаемым и пока не оказало сильного влияния на цены, сказал «Эхо Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Пока мы видим, что сильного влияния на цены на нефть это решение не оказало. Несколько понизились котировки на финансовом рынке, нефтяных фьючерсных контрактов, но в целом, я думаю, что все будет продолжаться так, как и шло», — сказал он.

М.Крутихин добавил, что решение стран ОПЕК+ было ожидаемым, хотя сюрпризы были возможны.

В свою очередь вице-премьер России Александр Новак сказал, что к октябрю страна восстановит две трети сокращенной в мае прошлого года добычи нефти. А к маю следующего года выйдет на докризисный уровень.