Руководство школы посчитало наглостью поступок ученика, поправившего оговорившегося президента Владимира Путина

Владимир Путин во Владивостоке провел открытый урок для школьников – затронул тему 20-летнего присутствия США в Афганистане и углубился в историю России. Рассказывая о Великой отечественной войне, президент в частности в очередной раз раскритиковал формулировку в опросе, из-за которой недавно признанный российскими властями иноагентом канал Дождь, в 2014-м году отключили от кабельного вещания. Вспоминая о Полтавской битве, Путин оговорился, назвав Северную войну Семилетней. Его исправил школьник из Воркуты Никанор Толстых.

Директор школы, в которой учится Толстых, Юлия Рябцева в комментарии изданию «Подъем» сказала, что гордится успехами ученика, но поправить президента – это наглость, считает она. Рябцева отметила, что ей возраст не позволил бы так себя повести, а у школьника, по ее словам, в силу возраста нет необходимого опыта общения с людьми, занимающими положение в обществе.

Первые лица страны в публичных выступлениях все чаще затрагивают тему истории и обвиняют страны Запада в ее фальсификации. За последнее время было принято несколько законов в этой сфере – их критикуют историки