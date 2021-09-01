По сведениям украинских СМИ, президент Украины попросил помощи у США в освобождении пленных

Лидер страны Владимир Зеленский на встрече в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом передал ему список из 450 человек. Как передает украинский телеканал «Дом», это люди, которых Зеленский назвал пленными и которые находятся в Донбассе, в Крыму, полуостров Украина считает своей территорией, и в России. Перед началом переговоров Джо Байден заявил, что обсудит с Владимиром Зеленским дальнейшие меры поддержки Украины.
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…