По сведениям украинских СМИ, президент Украины попросил помощи у США в освобождении пленных

Лидер страны Владимир Зеленский на встрече в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом передал ему список из 450 человек. Как передает украинский телеканал «Дом», это люди, которых Зеленский назвал пленными и которые находятся в Донбассе, в Крыму, полуостров Украина считает своей территорией, и в России. Перед началом переговоров Джо Байден заявил, что обсудит с Владимиром Зеленским дальнейшие меры поддержки Украины.