Издание Wall Street Journal пишет, что США не успели эвакуировать из Афганистана переводчика, который спас Джо Байдена. 13 лет назад он помог вывезти нынешнего президента США, который оказался на подконтрольной боевикам территории. Афганец Мохаммед, чье полное имя не раскрывается, обратился через газету лично к главе Белого дома с просьбой эвакуировать его вместе с семьей. В 2008 году сенаторы Джо Байден, Чак Хейгел и Джон Керри летели на вертолетах над Афганистаном и приземлились из-за снежной бури.
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