Сборная России по футболу сыграет этим вечером в Москве с командой Хорватии. В «Лужниках» состоится матч отборочного турнира к Чемпионату мира 2022 года. Эта встреча станет первой для нового главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Игра начнется в 21:45.