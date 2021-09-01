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21:33, 01 сентября 2021

В Петербурге 17 председателей участковых избиркомов внезапно перешли в другой округ

В Петербурге 17 председателей участковых избиркомов внезапно перешли в другой округ. Оппозиционные кандидаты полагают, что они мигрировали вслед за кандидатом от «Единой России». Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратила внимание на то, что чиновники были назначены на новое место 26 августа, а предыдущих постов они лишились только 31 числа, то есть несколько дней были членами двух избиркомов, что запрещено. Элла Памфилова пригрозила городской комиссии Петербурга прислать представителей генпрокуратуры, передает «Интерфакс». 


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