Президент США заявил о поддержке территориальной целостности Украины на фоне российской угрозы, передает агентство Bloomberg. Лидеры двух стран Джо Байден и Владимир Зеленский начали переговоры в Белом доме. Президент Украины написал в Твиттере, что на повестке дня безопасность, в том числе энергетическая, и обновление стратегического партнерства. Зеленский поблагодарил Байдена за помощь в противодействии агрессии России.