Известный финский гонщик «Формулы-1» Кими Райкконен намерен по окончании сезона завершить карьеру. Спортсмен написал об этом в своем Инстаграме. Райкконену 41 год. Соревноваться в «Формуле-1» он начал двадцать лет назад. В 2007 году он стал Чемпионом мира.
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