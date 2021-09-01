Российская косметическая компания Natura Siberica сообщила о временном закрытии магазинов и прекращении производства. Как пишет РБК, в руководстве компании это объясняют конфликтом со совладелицей бизнеса Ириной Трубниковой, которая является супругой основателя компании. Бизнесмен Андрей Трубников умер в январе этого года.