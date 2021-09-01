Российские власти собираются провести эксперимент с биометрическими данными граждан. Министерство связи и цифрового развития предлагает в течение года, с 1 октября предоставить россиянам возможность загружать свои снимки лица, а также запись голоса в единую систему с помощью смартфона или планшета. Это откроет возможность дистанционно получать банковские услуги и заключать договора на услуги связи, передает «Интерфакс». В настоящий момент в Москве проводится тестирование системы по оплате проезда в метро лицом. Пока это возможно на четырех станциях для граждан, которые для этого сфотографировались, но с 15 октября, как пообещал мэр Сергей Собянин, систему распространят на все станции метро.
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