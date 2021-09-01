ООН призывает все стороны прекратить боевые действия на севере Афганистана

В провинции Панджшер сопротивление боевикам, которые захватили всю страну, организовал сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Афганский посол в Таджикистане сегодня заявил, что противники талибов будут сопротивляться до конца. Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено. Попытки США сделать Афганистан ближе к Западу не увенчались успехом из-за разности культур, отметила в нашем эфире бывший шеф московского бюро телеканала CNN Джилл Догерти.

Джилл Догерти добавила, что эвакуация американских войск из Афганистана подорвала имидж президента США Джо Байдена.