Власти Хабаровска намерены проверить школу, где учительница сегодня на линейке исполнила танец живота. Подобные выступления педагога на празднике недопустимы и неуместны, заявила в Инстаграме начальник городского управления образования. Служебная проверка ведется в отношении директора школы и персонала. Видео танца стало популярным в соцсетях.