Власти Хабаровска намерены проверить школу, где учительница сегодня на линейке исполнила танец живота. Подобные выступления педагога на празднике недопустимы и неуместны, заявила в Инстаграме начальник городского управления образования. Служебная проверка ведется в отношении директора школы и персонала. Видео танца стало популярным в соцсетях.
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…