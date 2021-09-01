Умер скрипач, дирижер и педагог Игорь Ойстрах

Ему было 90 лет. О смерти народного артиста Советского союза сообщили сегодня в Благотворительном фонде имени его отца — знаменитого скрипача Давида Ойстраха. Как передает ТАСС, Игорь Ойстрах будет похоронен рядом со своим отцом на Новодевичьем кладбище.