Работники оборонного предприятия в Туле, которых отстранили из-за отказа прививаться, требуют по миллиону рублей. Суд сегодня принял их уточненные иски об увеличении компенсации морального вреда, сообщает «Интерфакс». Сегодня были рассмотрены документы двух работников предприятия «Щегловский вал». Накануне суд изучил материалы четырех исков. Обязательная вакцинация отдельных групп населения была введена в ряде регионов, в том числе в Москве.
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+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…