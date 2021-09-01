Работники оборонного предприятия в Туле, которых отстранили из-за отказа прививаться, требуют по миллиону рублей. Суд сегодня принял их уточненные иски об увеличении компенсации морального вреда, сообщает «Интерфакс». Сегодня были рассмотрены документы двух работников предприятия «Щегловский вал». Накануне суд изучил материалы четырех исков. Обязательная вакцинация отдельных групп населения была введена в ряде регионов, в том числе в Москве.