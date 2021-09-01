Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу крупнейшим донором бюджета России. По словам градоначальника, есть представления о том, что вся страна кормит Москву, но это не так. Собянин отметил, что в прошлом году москвичи отдали другим регионам 800 миллиардов рублей, оставив себе 890 миллиардов.
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Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…