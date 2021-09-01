Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу крупнейшим донором бюджета России. По словам градоначальника, есть представления о том, что вся страна кормит Москву, но это не так. Собянин отметил, что в прошлом году москвичи отдали другим регионам 800 миллиардов рублей, оставив себе 890 миллиардов.