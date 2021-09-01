Талибы собираются назначить своего лидера верховным руководителем Афганистана

Как передает местный телеканал «ТолоНьюз», глава движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада будет давать поручения президенту или премьер-министру. Похожая система управления есть в Иране, где над президентом стоит верховный лидер страны аятолла Али Хоменеи. Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.