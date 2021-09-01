В Москве, несмотря на пандемию, открылся Международный большой детский фестиваль. Его художественный руководитель Сергей Безруков говорит, что в этом году получено рекордное количество заявок – 460 из 15 стран. Как передает ТАСС, гостей фестиваля ждут более 40 спектаклей со всей страны, а также зарубежные постановки, в том числе цирковые шоу, кино, мультфильмы, литературные произведения. Завершится фестиваль 12 ноября.