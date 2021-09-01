В Москве, несмотря на пандемию, открылся Международный большой детский фестиваль. Его художественный руководитель Сергей Безруков говорит, что в этом году получено рекордное количество заявок – 460 из 15 стран. Как передает ТАСС, гостей фестиваля ждут более 40 спектаклей со всей страны, а также зарубежные постановки, в том числе цирковые шоу, кино, мультфильмы, литературные произведения. Завершится фестиваль 12 ноября.
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…