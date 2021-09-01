Суд в Барнауле признал запрещенной информацией сведения на сайте интернет-магазина iHerb. Если американская компания не сможет обжаловать решение, то Роскомнадзор заблокирует сайт. Доступ к мобильному приложению iHerb ограничен в России с весны прошлого года. В иске прокуратуры утверждается, что американский интернет-магазин продает наркотические психотропные вещества, а также гомеопатические лекарственные препараты под видом добавок без регистрационных удостоверений.