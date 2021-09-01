Лишенный сана бывший схимонах Сергий, по сведениям ТАСС, стал фигурантом дела об экстремизме. Сегодня по этому же делу был задержан его помощник Всеволод Могучев. По словам источника, следствие считает известного на Урале религиозного деятеля организатором экстремистской группы, в которую входил его помощник и которая записывала и выкладывала в Интернет видеоролики с оскорблениями евреев и мусульман. Бывший схимонах Сергий сейчас находится под стражей. Его обвиняют по трем статьям – склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу вероисповедания.