В одной из школ Новосибирска открылся профильный класс для будущих сотрудников ФСИН. Как сообщает издание «Тайга. Инфо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства, вести уроки у старшеклассников будут специалисты уголовно-исправительной системы, в том числе спецназовцы.