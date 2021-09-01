Глава Центризбиркома Элла Памфилова пригрозила городской избирательной комиссии Петербурга прокуратурой. Памфилова выразила возмущение массовым переходом председателей участковых избиркомов из одного района города в другой за три недели до выборов. Глава ЦИКа обратила внимание на то, что эти люди были назначены на новые посты еще до того, как покинули старые, что запрещено законом, предает «Интерфакс». По ее словам, это очевидная манипуляция.
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