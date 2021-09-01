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19:34, 01 сентября 2021

Бизнесмен Дмитрий Потапенко намерен обжаловать решение Верховного суда, который снял его с выборов в Госдуму

Бизнесмен Дмитрий Потапенко намерен обжаловать решение Верховного суда, который снял его с выборов в Госдуму. В интервью «Эхо Москвы» предприниматель отметил, что на представленных Центризбиркомом документах, были поддельные подписи, однако генпрокуратура и суд не приняли его доводов. Потапенко добавил, что мотивировочную часть решения он еще не получил. В Госдуму он шел от «Российской партии свободы и справедливости». Ранее Центризбирком попросил суд снять его с выборов из-за наличия у бизнесмена акций «Яндекса» и «Сбербанка». ЦИК счел их иностранными активами, потому что они торгуются на зарубежных биржах. 



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