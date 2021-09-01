Фонд борьбы с коррупцией прекратил существование как юридическое лицо. Как передает «Интерфакс», согласно Единому госреестру юридических лиц, ФБК был окончательно ликвидирован накануне. Ранее Фонд борьбы с коррупцией, основателем которого является находящийся под стражей политик Алексей Навальный, был признан иностранным агентом, а также экстремистской организацией, чья деятельность в России запрещена. После решения суда команда организации объявила о ее вынужденном закрытии.

* — признан экстремистской организацией, а также иноагентом. Деятельность на территории РФ запрещена.