Верховный суд снял с выборов в Госдуму кандидата в депутаты Дмитрия Потапенко

Верховный суд снял с выборов в Госдуму бизнесмена, кандидата в депутаты от «Российской партии свободы и справедливости» Дмитрия Потапенко. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» бизнесмен назвал это решение политическим.

«Ситуация очевидно политически мотивирована, потому что шумно не снимают единороссов. Это ожидаемо было решение для всех. Вольная трактовка про финансовые активы, когда любую бумагу могут признать иностранной — это к тому, о чем я написал в социальных сетях, что 14 млн наших сограждан, открывших инвестиционные счета и 600 брокерских компаний — все эти люди поражены в своих избирательных правах, потому что при выходе на выборы им придется закрывать этот счет, лишаясь и дохода, и самое главное — нормального финансового инструмента, который работает в любой стране мира», — сказал он.

Д.Потапенко добавил, что надеется завтра получить мотивировочную часть и обжаловать решение суда. По его словам, на представленных ЦИК документах поддельные подписи, однако Генпрокуратура и суд не приняли его доводов.

«Я подал жалобу, что в документах были предоставлены поддельные мои декларации. Я даже опасаюсь их назвать моими по причине того, что дата, время и подпись там просто фальшивые. И никакой реакции не было, никакой правовой оценки, ничего. Причем подделка подписи там видна не вооруженным глазом», — сказал он.