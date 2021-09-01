Россияне завоевали сегодня на Паралимпиаде 15 медалей, в том числе 7 золотых. В общем медальном зачете команда Паралимпийского комитета России поднялась на второе место, опередив Великобританию. С существенным отрывом лидирует Китай. Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.

