Во Франции начали вакцинировать третьей дозой людей старше 65 лет. Как сообщают местные СМИ, с момента последней прививки двухкомпонентными препаратами должно пройти как минимум полгода. Во Франции в начале августа были введены специальные пропуска с цифровым кодом, которые подтверждают, что их обладатели или переболели ковидом, или вакцинированы. Эти сертификаты необходимо предъявлять в транспорте, при посещении ресторанов и кафе, музеев и концертов.