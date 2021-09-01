Все страны ЕС отказались массово принять беженцев из Афганистана, сообщил глава Европарламента Давид Сассоли. По его словам, никому не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности, передает ТАСС. Экономист и профессор Парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев в нашем эфире объяснил, что европейские страны сейчас осторожно относятся к принятию беженцев, поскольку последний массовый поток мигрантов привел к кризису.

Сергей Гуриев добавил, что не всегда приток беженцев приводит к увеличению голосования за партии правого толка, которые выступают с требованиями ограничить миграцию.