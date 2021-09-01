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19:03, 01 сентября 2021

Все страны ЕС отказались массово принять беженцев из Афганистана, сообщил глава Европарламента Давид Сассоли

Все страны ЕС отказались массово принять беженцев из Афганистана, сообщил глава Европарламента Давид Сассоли. По его словам, никому не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности, передает ТАСС. Экономист и профессор Парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев в нашем эфире объяснил, что европейские страны сейчас осторожно относятся к принятию беженцев, поскольку последний массовый поток мигрантов привел к кризису.

Сергей Гуриев добавил, что не всегда приток беженцев приводит к увеличению голосования за партии правого толка, которые выступают с требованиями ограничить миграцию.  


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