Афганские СМИ сообщают, что новое правительство Афганистана возглавит лидер террористов.

Лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада станет премьер-министром Афганистана, в этом не должно быть никаких сомнений, заявил один из членов комиссии движения по культуре. Ахундзада руководит боевиками с мая 2016 года. Сейчас он находится в Кандагаре, где в последние дни заседал руководящий совет Талибана, обсуждая в том числе новое правительство. Оно уже практически сформировано, о его составе объявят до конца этой недели. По данным источников, ключевые посты займут представители движения: так главой МИДа назначен глава политического офиса «Талибана» в Катаре, сын основателя движения возглавит минобороны, а сын одного из лидеров талибов — МВД. Ранее талибы обещали, что новое правительство станет инклюзивным – в него войдут представители разных сторон, в том числе сообщалось о переговорах с чиновниками, работавшими с предыдущим руководством Афганистана. Власти многих стран уже заявили, что не признают нового правительства. В Москве пока колеблются, при этом в МИДе призывает не драматизировать ситуацию и говорят, что обещания талибов, как по поводу нового кабмина, так и по поводу соблюдения прав и свобод жителей, можно воспринимать как позитивный сигнал.

В России движение «Талибан» признано террористическим. Его деятельность запрещена. После прихода талибов к власти они запретили женщинам выходить из дома и публично исполнять музыку. Поступали сообщения об убийствах мирных жителей.