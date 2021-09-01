Верховный суд снял с выборов в Госдуму бизнесмена Дмитрия Потапенко из-за акций «Яндекса» и «Сбербанка». Центризбирком ранее счел их иностранными активами, потому что они торгуются на зарубежных биржах. Решение суда Дмитрий Потапенко в интервью нашей радиостанции назвал политическим.

Дмитрий Потапенко добавил, что намерен обжаловать решение суда. Ранее из-за иностранных активов с выборов сняли директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, который шел в Госдуму от КПРФ.