Мэрия Москвы ожидает, что в столице к ночи выпадет около трети месячной нормы осадков. В городской администрации отметили, что коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. В мэрии попросили автомобилистов быть аккуратнее на дороге и не укрываться от непогоды под деревьями.