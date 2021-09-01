В Нигерии боевики во время занятий сегодня напали на школу и похитили более 100 учеников. Как сообщают местные СМИ, это произошло на северо-западе страны. Местные власти распорядились временно закрыть все школы. В ряде районов ввели комендантский час. Нападения на школы и вузы с целью захвата студентов и учеников для последующего получения выкупа в последнее время стали происходить в Нигерии все чаще.
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