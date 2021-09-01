Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский пообещал обжаловать запрет на въезд артисту в Литву в ЕСПЧ. По мнению юриста, апелляционный суд Вильнюса не осмелился противостоять политикам, передает ТАСС. Суд сегодня оставил в силе запрет Филиппу Киркорову въезжать в Литву на пять лет. Поводом стало посещение российским артистом Крыма.