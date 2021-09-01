Начальник изолятора в подмосковной Истре признал вину из-за побега пяти заключенных. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в региональном управлении следственного комитета. Побег был 6 августа. Среди сбежавших оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве из арбалета главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова. Фигурант остается на свободе, остальных беглецов задержали.

