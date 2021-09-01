Журналист Иван Сафронов поддержал из СИЗО телеканал «Дождь». Он отправил редакции письмо после того, как узнал, что «Дождь» признан властями иностранным агентом. «Сильный дождь смоет все», — написал Иван Сафронов. Его письмо публикует сам канал. Сафронов находится в СИЗО Лефортово по делу о государственной измене уже больше года. Журналист и советник главы Роскосмоса настаивает на своей невиновности.